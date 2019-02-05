Siirt’te 5 günlük bebeği sokağa attılar!

SİİRT merkez Barış Mahallesi’nde duvarın üzerine bırakılmış bir erkek bebek bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bebeği Siirt Devlet Hastanesine getirdi.
Burada yapılan müdahalede 5 günlük olduğu belirlenen bebek Yeni Doğan Ünitesinde tedavi altına alındı.
Bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Polis bebeği bırakanları arıyor.
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