Siirt'te 15 yaşındaki çocuk kayboldu

SİİRT'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Güleçler köyünde oturan Oral, dün sabah babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.
Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.
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