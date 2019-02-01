Siirtliler yıllardır servetin üstünde yaşıyorlarmış! Tesadüfen bulundu

Siirt Özel İdare Müdürlüğünün termal su arama çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir manzara, hem Siirtlileri hem de Tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı.

Siirt kent merkezine 10 km uzaklıkta bulunan ve Ilısu Barajı'nın altında kalacak olan Billoris Kaplıcası'nın yeni yerleşim alanına taşınması çalışmaları tüm hızıyla sürerken İl Özel İdare ekipleri hem Siirtlileri hem de Türkiye'yi heyecanlandıran bir bulguya ulaştı. Twitter

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Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması, ekiplerin petrol bulgusuna rastlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Ekipler çalışmalara bir süre ara verirken Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, konuya ilişkin şunları söyledi; Twitter

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“Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı. Twitter

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