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SİHA'lar Afrin'de kaç bin teröristi yok etti?

SİHA'lar Afrin'de kaç bin teröristi yok etti?

SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nda toplam 382 sorti ve 4916 saatlik uçuşla doğrudan 449, dolaylı olarak da 680 olmak üzere toplam 1129 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 17:36 - Güncelleme: 19-04-2018 17:36

Zeytin Dalı Harekatı iki aylık süre zarfında önemli bir zafere imza atıp, PKK/PYD terör örgütünü Suriye’nin kuzeybatısında topraksızlaştırarak, Türkiye’nin önemli bir başarıya imza atmasını sağladı.

Milli ve yerli savunma sanayii ürünlerinin sahada etkin bir şekilde kullanılmasının, harekatın kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını sağladığı görüldü.

İHA/SİHA GÜÇ KATTI

Millilik ve yerlilik konfigürasyonu bakımından harekat etkinliğine katkı sağlayan en önemli ürünlerden biri de silahsız ve silahlı insansız hava araçlarıydı (İHA/SİHA).

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan BAYKAR Makina’ya ait TB2 taktik İHA/SİHA’nın harekâttaki rolü, Türkiye’nin savunma sanayiindeki insansız ve otonom teknolojiye neden eğilmesi gerektiğine işaret ediyor.

RAKAMLARLA TB2'NİN ZEYTİN DALI HAREKATINDAKİ ETKİNLİĞİ

Türkiye de İHA/SİHA’ların yukarıda ifade edilen harekat etkinliğinin tamamından, Zeytin Dalı harekatında istifade etti. TB2’ler harekat boyunca toplam 382 sorti ve 4916 saatlik uçuşla doğrudan 449, dolaylı olarak da 680 olmak üzere toplam 1129 teröristin imhasını sağladı. TSK tarafından 7 Nisan 2018 tarihi itibarıyla, ZDH’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını 3991 olarak açıklandı.

TB2’nin doğrudan imha ettiği terörist miktarı, harekât boyunca etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının yüzde 11,2’lik kısmına tekabül ederken, TB2’nin havadan ateş destek vasıtalarına hedef işaretlemek suretiyle imhasına dolaylı olarak katkı sunduğu terörist sayısının toplam etkisiz hale getirilen terörist miktarı içindeki oranı yüzde 17 olarak görüldü.

TB2’nin doğrudan ve dolaylı olarak imhasına katkıda bulunduğu toplam 1129 teröristin harekât süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısına oranı ise yüzde 28,2.

TB2’in taktik harekât sahasındaki etkinliği, yüksek değere sahip taktik hedeflerin imha edilmesi ve teröristlerin taktik yeteneklerini sınırlandırmasında açıkça görüldü. Terörist unsurlara takviye maksadıyla gelen motorlu konvoyların imha edilmesi, ağır silahların monte edildiği taktik araçların vurulması ve teröristlerin ilerleme, çekilme ve eylem esnasındaki hareketlerine etkili SİHA akınları gerçekleştirildi.

Bununla birlikte Afrin ilçe merkezi ve çevresindeki meskûn mahallerde sivillerin tahliyesini engelleyen terörist unsurlar hassas bir şekilde etkisiz hale getirildi.

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