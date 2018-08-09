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SİHA teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

SİHA teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın yaşadığı çöküş, yapılan istihbari çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 17:56 - Güncelleme: 09-08-2018 17:56

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde yaptığı istihbari çalışmalar, örgütün yaşadığı çöküşü ortaya koyuyor. Bir grup teröristin SİHA'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken vuruldukları belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt 2016 ve 2017 yılları ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor.

SİHA DOMUZ YERKEN VURDU

Bunun son örneği, Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.
PKK'lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gg 09 Ağustos 2018 18:36 Pis domuzlar bir birlerini yemeye başlamış meğer gayet iyi devam Rabbim bu ülkeyi korusun içerden ve dışardakilerden görünen vedahi görünmeyen her türlü şeytani varlıklardan... Amin.

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