Sigarayı bırakmak istiyorsanız bunları yapın

Vücuda olan kötü etkileri saymakla bitmeyen sigarayı bırakma şansınız var. Kansere, felce ve kalp hastalıklarına sebep olan bu alışkanlıktan kurtulmak kolay olmayabilir bazı yöntemler işinizi kolaylaştırabilir. Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz uygulayacağınız yöntemler...
''Bol bol su için.'' sigaradaki zehirli maddelerin bazıları idrar yoluyla atılır, bu yüzden sigarayı bırakmak isteyenlerin bol bol su içmeleri gerekir. Bol su içmek beslenmenizi dengeleyebileceği gibi cildiniz için de sağlıklıdır.
Bulunduğunuz alanı sürekli havalandırın.
Sigara kokusu ile hatırladığınız parfümünüzü değiştirin.
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