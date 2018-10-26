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Sigarayı bırakan öğrenciye öğle yemeği bedava

Sigarayı bırakan öğrenciye öğle yemeği bedava

SİVAS'ın Şarkışla ilçesindeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda, sigarayı bırakan öğrenciler bu eğitim yılında öğle yemeklerine ücret ödemeyecek.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:34 - Güncelleme: 26-10-2018 11:34

Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında sigarayı bıraktırma kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için Şarkışla Devlet Hastanesinden bir doktorla anlaştıklarını aktaran Balıkçıoğlu, "Öğrencilerimiz sigarayı içmeyi bıraktıkları günden itibaren ücretsiz olarak öğle yemeklerini yiyebilecekler. Öğrencilerimizin doktorlarımız tarafından aylık takipleri yapılacak. Sigarayı bırakma süreci içerisinde bütün öğrencilerimiz aldıkları belge karşılığında öğle yemeklerini bir bedel ödemeden yiyecek. Onları kötü bir alışkanlık olan sigaradan kurtarmış olacağız." diye konuştu.

Projenin Türkiye’de ilk olduğunu belirten Balıkçıoğlu, öğrencilerin sigarayı bırakacağına inandığını vurguladı.

BAZI ÖĞRENCİLER SİGARA PAKETLERİNİ ÇÖPE ATTI
Bazı öğrenciler de kampanyayı duyduktan sonra ceplerinde taşıdıkları sigara paketlerini çöpe attı. Hem yemeği bedava yiyeceklerini hem de sigaraya verdikleri paranın ceplerinde kalacağını belirten öğrenciler, okul yöneticilerine teşekkür etti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 11:43 Tebrikler. Okul yönetimine teşekkür ederim bu güzel uygulama için.

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