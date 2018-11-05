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Sigarada tek tip dönem Düz paket uygulaması yolda

Sigarada tek tip dönem Düz paket uygulaması yolda

Sigarada düz paket uygulamasını Avustralya, Fransa, İrlanda, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Singapur, Norveç ve İsveç'ten sonra Türkiye'de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sigara paketlerin tüketimi arttırdığına dikkat çekilirken uygulamayı hayata geçirecek düzenleme bu hafta meclise geliyor.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:46 - Güncelleme: 05-11-2018 10:46

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı,  "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan "düz paket" uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis komisyonlarında görüşmeleri süren kanun teklifinin bazı maddelerinin tütün tüketimini yeniden azaltacak ciddi önlemleri içerdiğini belirten Dağlı, kanun teklifinde sigaraların marka alameti taşımayan tek tip düz paketlerde sunulması, paketin yüzde 85'ini kapsayan resimli sağlık uyarısı bulunması ve satış noktalarında sigaraların görünür olmaması gibi temel ilkelerin yer aldığını anımsattı.

CAZİP GÖSTERİLMEMELİ
Düz paket uygulamasının, tütün ürünlerinin kullanımını azaltmada önemli bir adım olacağını aktaran Dağlı, şöyle devam etti:

"Öldürücü tütün ürünlerini cazip ürünler gibi sunmamak, paketin reklam ve promosyon aracı olması engellemek, resimli ve yazılı uyarılarının daha etkin olmasını sağlamak, bazı markaların daha az zararlı olduğu algısını yaratan görsel simgeleri kaldırmak için düz paket uygulaması şarttır. Mevcut sigara paketleri, sigarayı daha çekici halde sunar, pazarlar ve tüketimi teşvik eder.

TEK TİP YAZI VE BOYUT OLACAK
Halbuki düz paket uygulaması, yalnızca markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılmasını ve markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmamasını öngörür. Avustralya'da düz paket uygulamasının sigara tüketimini azalttığı ispat edilmiştir."

HANGİ ÜLKE NE YAPIYOR
Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Norveç, İrlanda ve Macaristan kanunlaştırmış, uygulamayı bekleyen ülkeler ise Kanada, Gürcistan, Romanya, Slovenya ve Tayland.

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  • Oku-Anla-Anlat 05 Kasım 2018 11:22 Eğitim sıfır,iş sıfır,cep sıfır ve Hayat sıfırlanmışsa zaten siz içseniz de içmeseniz de duman olmuşsunuz demektir.Ayrıca sigara dumanına ihtiyacınız yok.

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