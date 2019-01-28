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Sigara içenlerle ilgili Diyanet'ten çok önemli adım

Sigara içenlerle ilgili Diyanet'ten çok önemli adım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edeceklerini söyleyerek “Daha sonraki yıllarda sigara kullanan sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullanan tercih edilmeyecek” dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 08:29 - Güncelleme: 28-01-2019 08:29

Diyanet İşleri Başkanlığı sigara içen personele yaptırım kararı aldı ve Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak’ta tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda sigara içen personele bu yıldan itibaren hac görevi verilmeyeceğini açıkladı. Kararı değerlendiren Ali Erbaş, Başkanlık tarafından bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu ve sigaranın asrın felaketleri arasında yer aldığını söyledi.

HARAM OLDUĞU KANAATİNDEYİM
Yeni Şafak'ın haberine göre, din görevlilerinin sağlığa zararlı bir maddeyi kullanmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: “Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum. Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor.”

ARAFAT'AT ÇADIRLARIN ETRAFINDA SİGARA İZMARİTLERİ
Hac ibadetinin nefis terbiyesi olduğunu hatırlatan Erbaş, “Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat’ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat’ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum” diye konuştu.

SİGARAYA 30 MİLYAR DOLAR
Başkan Ali Erbaş sigara kullanımıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Sadece bizim ülkemizde sigaraya ödenen paranın miktarı 30 milyar doları buluyor. Bu, 150 milyar lira anlamına geliyor. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Sadece ülkemizde sigaraya ödenen paranın yarısı açlıktan ölecek olan insanlara verilse, o insanlar açlıktan kurtarılıyor. Sigara yerine binlerce okul, hastane yapılabiliyor. Binlerce aç ve açıkta olan mülteci insan, bulundukları konumdan kurtarılabiliyor ama maalesef sigara yüzünden ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için de bir o kadar daha para harcanıyor. Dolayısıyla bu kararımızı, bu büyük felaketle mücadelenin bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 09:28 hoca hoca... cennete girişi oya bağlayan AKP din satıcılarına da bir söy sölesen ya...

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KİMDİR ?
Ali Erbaş
ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aslen Ordu'lu. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof.Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk bab

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