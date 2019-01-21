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Sigara içen Diyanet personeline kötü haber

Sigara içen Diyanet personeline kötü haber

Diyanet İşleri Başkanlığı, sigara içen personele bu yıldan itibaren hac görevi verilmeyeceğini duyurdu. Personelin hacca veya umre görevi sırasında, otel önlerinde ve açık alanlarda sigara içmesinin vatandaşlar tarafında çok sayıda şikâyet konusu olduğuna dikkat çekildi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 11:32 - Güncelleme: 21-01-2019 11:32

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak 2019 tarihinde tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda, sigara içen personele yaptırım kararı aldı.

“ÖNEM VE ÖNCELİK VERDİĞİNİZ HUSUSLARIN BAŞINDA YER ALMAKTADIR”
Milli Gazete'de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm birimlere gönderdiği Başkan Ali Erbaş imzalı "Sigara İçilmemesi Hakkında Talimat" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlığımız hac organizasyonu ile kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın hac ibadetlerini sahih, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmelerinde personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle organizasyonumuzun her kademesinde görev yapacak personelimizin ehliyetli ve liyakati olması Başkanlık olarak önem ve öncelik verdiğiniz hususların başında yer almaktadır.
Bu önem ve önceliğimize rağmen gerek kafilelerde gerekse ekiplerde görev alan bazı personelimizin otel önlerinde ve açık alanlarda sigara içtikleri müşahede edilmişti. Hiç şüphe yok ki, bu durum kutsal toprakların manevi atmosferine yakışmadığı gibi rehberlik yaptığımız hac yolcularımızın da örnekli ve rehberlik noktasında beklentilerine uygun düşmemektedir. Uygun düşmediği için de bu konuda organizasyonumuzla hacca veya umreye giden vatandaşlarımızdan Başkanlığımıza sayısız şikâyet dilekçesi gelmiş ve hala gelmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 11:38 sigaraa HARAMDIRR....................

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