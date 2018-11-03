Sigara almayan annesinin kolunu kırdı babasını silahla vurdu

Hayırsız evlat anne ve babasını sigara almadıkları için silahla yaraladı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Hava K. ve babası ile tartıştı.

ANNESİNİN KOLUNU KIRDI BABASINI SİLAHLA YARALADI

Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi