Şifreleriniz ne kadar güvenli? İşte güçlü parola oluşturmanın yöntemleri

Sosyal medya uygulamalarından kredi kartına kadar oluşturduğunuz şifreler güvenli mi? Araştırmacılar, "Güvenli değil ama sürekli parolamı değiştiriyorum" diyenler için bir şifrenin nasıl olması gerektiğini açıkladı.

Hemen hemen her uygulamada farklı parolalarınız mevcuttur. Ancak çoğu kişi, hem güvenli hem de hatırlaması kolay bir parola oluşturamıyor. Yapılan araştırmalar, unutmayacağınız basit parolaların, saldırganlarlar tarafından kırılabilme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Peki sağlam bir parola oluşturmak için ne yapmalı nelere dikkat etmeliyiz? Twitter

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AYNI PAROLAYI FARKLI YERDE KULLANMAYIN: Öncelikle, farklı hesaplarınız için bir ya da iki parola belirleyip bunları birçok web sitesinde kullanma eğilimine girebilirsiniz. Uzmanlar, parolaların en büyük açığının birden fazla yerde kullanılması olduğunu düşünüyor. ‘Kimlik depolama’ adı verilen saldırılarda saldırganlar, kurbanların e-posta/parola kombinasyonlarından faydalanarak aynı parolanın kullanıldığı diğer hesapları da ele geçiriyor. Twitter

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SANDIĞINIZ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL: Günümüzde çoğu web sitesi en az sekiz karakterden oluşan, içinde büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel işaretler içeren karmaşık parolalar kullanılmasını talep ediyor. Çoğu kullanıcı bunların ‘güçlü’ birer parola olduğunu düşünüyor. Bu da ürkütücü olabiliyor. Twitter

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