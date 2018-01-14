Sıfır noktasında konvoyla tur attılar!

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler, zırhlı araçlarla 'güven konvoyu' oluşturup şehir turu attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine yönelik top atışlarının ardından sınır hattındaki Ceylanpınar İlçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla 'güven konvoyu' oluşturup ilçede tur attı. Vatandaşların da araçlarıyla katılıp klakson çalarak destek verdiği ekipler, sınırda yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Emniyet'e ait 7 zırhlı araç, siren çalarak ilçeyi turladı. Trafikteki vatandaşların da korna çalarak destek verdiği konvoy, sınırın sıfır noktasında bulunan mahalleleri de dolaştı. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun 'vatandaşa güven, düşmana korku salması' amacıyla oluşturulduğu belirtildi. Emniyet ekiplerinin teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güveni için 24 saat görev başında olunduğu hatırlatıldı.