Şifa dağıtan mantar; Kansere, Anemiye, diyabete, prostat kanserine karşı kalkan

Nadir bulunan ancak sayısız faydası olan ve bahar aylarında kendisini gösteren kuzu göbeği mantarı, besin değeri bakımından oldukça zengindir. Doğal bir şifacı olan kuzu göbeği, vücutta yarattığı etkilerle dünya çapında talep görüyor ve faydaları saymakla bitmiyor.

Şifa dağıtan mantar; Kansere, Anemiye, diyabete, prostat kanserine karşı kalkan

Morchellaceae familyasından gelen mantarın diğer adı morchella esculentadır. Halk arasında kuzu göbeği olarak bilinen bu mantar, ülkemizde Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişir. Yurt dışından da rağbet gören kuzu göbeğinin bahar aylarında hasadı gerçekleştirilir. Maliyeti ise oldukça yüksektir.

111
Şifa dağıtan mantar; Kansere, Anemiye, diyabete, prostat kanserine karşı kalkan

Son derece değerli olan mantar; B1, B2, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir etkiye sahiptir ve zihin açıcı etkisi vardır.

211
Şifa dağıtan mantar; Kansere, Anemiye, diyabete, prostat kanserine karşı kalkan

Kuzu göbeği mantarı düzenli olarak tüketildiğinde tüm zararlı mikroorganizmalara karşı vücudu korur.

311
Şifa dağıtan mantar; Kansere, Anemiye, diyabete, prostat kanserine karşı kalkan

Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelmektedir. Diyabet hastaları için son derece sağlıklı bir besin kaynağıdır.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro