Şifa dağıtan mantar! Kanser, Anemi, diyabet...

Morchellaceae familyasından gelen mantarın diğer adı morchella esculentadır. Halk arasında kuzu göbeği olarak bilinen bu mantar, ülkemizde Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişir. Yurt dışından da rağbet gören kuzu göbeğinin bahar aylarında hasadı gerçekleştirilir. Maliyeti ise oldukça yüksektir.

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