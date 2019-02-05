Şifa dağıtan mantar! Kanser, Anemi, diyabet...

Morchellaceae familyasından gelen mantarın diğer adı morchella esculentadır. Halk arasında kuzu göbeği olarak bilinen bu mantar, ülkemizde Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişir. Yurt dışından da rağbet gören kuzu göbeğinin bahar aylarında hasadı gerçekleştirilir. Maliyeti ise oldukça yüksektir.
Son derece değerli olan mantar; B1, B2, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir etkiye sahiptir ve zihin açıcı etkisi vardır.
Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelmektedir. Diyabet hastaları için son derece sağlıklı bir besin kaynağıdır.
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