Şiddetli çatışma çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi. Çıkan çatışmada 7 terörist öldürüldü. Öte yandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

SICAK TEMAS YAŞANDI: Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır"denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SON 24 SAATTE 23 TERÖRİST

İçişlileri Bakanlığı ise son 1 günde öldürülen terörist sayısını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da (11), Tunceli’de (7), Mardin Dargeçit’te (3), Batman Sason’da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir.