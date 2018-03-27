  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şiddetli çatışma çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Şiddetli çatışma çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Pülümür Vadisi'nde yürütülen operasyonda çıkan çatışmada saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 7'si öldürüldü. Çatışma nedeniyle kapatılan Tunceli Erzincan karayolu trafiğe yeniden açıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:37 - Güncelleme: 27-03-2018 09:37

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi. Çıkan çatışmada 7 terörist öldürüldü. Öte yandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

SICAK TEMAS YAŞANDI: Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır"denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SON 24 SAATTE 23 TERÖRİST
İçişlileri Bakanlığı ise son 1 günde öldürülen terörist sayısını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da (11), Tunceli’de (7), Mardin Dargeçit’te (3), Batman Sason’da (2), olmak üzere toplam (23) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şiddetli çatışma çıktı! Yol trafiğe kapatıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MOLLA 27 Mart 2018 10:41 O YOLDAN KAÇ DEFA GEÇTİK...ÇOK SARP VE TÜNELLERDEN OLUŞAN AĞAÇLIK BİR VADİ....ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro