Sıcaklar arttı Ruslar Türkiye'ye akın etti!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, denizin ve havuzun keyfini çıkardı.

Sıcaklar arttı Ruslar Türkiye'ye akın etti!

MUĞLA'nın İlçe merkezinde yüzünü gösteren güneş, plaj ile otel havuz başlarını canlandırdı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 27 derece gösterdi. Ketenci Kavşağı sahilinden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahilde yabancı turistler ile Marmarisliler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi. Üç yıldız ve üzeri nitelikli otellerin havuz başları plajları aratmadı.

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Sıcaklar arttı Ruslar Türkiye'ye akın etti!

Animatörlerin gösterileri ile eğlenen turistler gün boyu otel havuzunda yüzdü, oyunlar oynadı. Rus turistler şezlonglarda güneşlendi. Turistler ve Marmarisliler, Uzunyalı sahil yolunda yürüyüş ve spor yaptı. Bazıları deniz bisikletine binerek, körfez turu atıp, eşsiz manzaraları fotoğrafladı. Otel sahillerinde konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelen yabancı turistler, paraşüt, jet-ski ve banana (muz) ile heyecanlı anlar yaşadı.

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Sıcaklar arttı Ruslar Türkiye'ye akın etti!

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının 3-5 derece birden artış göstereceğini, mevsim normallerinde devam edeceğini belirtti.

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Sıcaklar arttı Ruslar Türkiye'ye akın etti!

İşte tatil cennetinden kareler...

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