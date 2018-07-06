Sıcak havaların etkisiyle atılmış en komik tweetler!

Bir sıcak bir soğuk sonra yine sıcak ve tekrar soğuk geçen havalar bir öyle bir böyle derken nihayet ısındı! Ancak biraz fazla ısındı… Cehennem sıcaklarını yaşadığımız şu sıralar sosyal medyanın da diline düştü. Temmuz sıcakları iyiden iyiye kendisini gösterirken sıcaklara isyan edenler Twitter’dan haykırdı.