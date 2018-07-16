Sıcak havalarda beslenmeye dikkat!

Nefes almaktan sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz şey su. Ancak su içmeye yeterince önem vermediğimizi vurgulayan Diyetisyen Neslihan Aktepe cevapla.tv izleyecilerine anlattı.

Her gün yeterli miktarda su içmezsek vücudumuz kısa süre içinde hastalanacak. Bunu da hepimiz biliyoruz.

Aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yemeyin: Sıcak havalarda su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur. Akdeniz diyeti bunun için en uygun örnektir. Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimdir. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran cacık tüketimi de unutulmamalıdır, Kızartmalar, aşırı yağlı gıdalar ya da sakatatlar yerine ızgara, buğulama, haşlama olarak hazırlanmış, yağı alınmış etler yenilmeli. Omega-3 yağ asitlerini içeren balık haftada 2 kez tüketilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmeli.

Akşam yemekleri çok geç olmamalı:. Akşam yemeği ise saat 20.00 civarı en geç 20.30 olabilirse çok iyi olur ancak yaz akşamları davetler ve özel geceler daha fazla oluyor bu durumda bu saatlere uymak pek mümkün olamıyor. Ben böyle durumda iki küçük öğün öneriyorum çünkü saat 21.00 gibi yemeği beklerseniz çok acıkırsınız ve açlığınızı kontrol edemezsiniz. Oysa saat 19.00 gibi peynir ve salata veya 10- 15 fındık ile kuru kayısı veya ayran ile grisini veya 1 dilim ekmek peynir bulunduğunuz ortama göre buna benzer küçük bir öğün yapılmalı. Saat 21.00 de ise başlangıç yemeği ve salata veya başlangıç yemeğini yemeyip sadece ana yemek yenilebilir. Alkol olarak 1-2 kadeh beyaz şarap iyi bir seçim olur ama akşam yemekte tatlı ver ise tatlı veya şaraptan birisi tercih edilmelidir. Tatlı olarak dondurma veya meyveli tatlılar, sorbe yaz için en doğru seçimlerdir.

Sıcak günlerde hiç yenilmemesi gerekenler: Kremalı ve mayonezli yiyeceklerden yaz aylarında uzak durulmalıdır. Bu besinler çabuk bozulduğu gibi sindim açısından da vücudu zorlar. Aşırı yağlı hamur tatlıları ve şerbetli tatlılar da tercih edilmelidir.

Yaşlılar ve çocuklar risk altında: Yeterli su tüketimi bu grup için hayati önem taşır . Özellikle sodyum potasyum ve magnezyum vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağladıklarından, meyve sebze, peynir, yoğurt ayran cacık her gün tüketilmelidir. Yaz aylarında ishal vakaları arış gösteriri bu durumda bol sıvı ve ayran tüketimi hayati önem taşır ülkemizde su kaybından ölen birçok bebek ve çocuk oluyor maalesef. Sıcaklar kalp ve tansiyon hastalarını da olumsuz etkiliyor, aşırı sıcağın hissedildiği saatlerde dışarıda olmamalılar.