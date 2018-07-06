Sıcak havadan bunalan İstanbullular kendini sahile attı

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi. Buralarda 10’u çocuk, İranlı, Suriyeli ve Afganların da arasında yer aldığı 22 kişi öldü. Denizlerde 2 Suriyeli, 1 Alman ve 1 Rus olmak üzere 6’sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4’ü çocuk 5 kişi, derelerde 9’u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.