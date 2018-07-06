Sıcak havadan bunalan İstanbullular kendini sahile attı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 1 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 34 günde 29’u çocuk 50 kişi boğuldu
Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi. Buralarda 10’u çocuk, İranlı, Suriyeli ve Afganların da arasında yer aldığı 22 kişi öldü. Denizlerde 2 Suriyeli, 1 Alman ve 1 Rus olmak üzere 6’sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4’ü çocuk 5 kişi, derelerde 9’u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.
Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4’ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu. İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbullular kendilerini sahillere attı. Hatta bazı vatandaşlar da Sarayburnu'nda denize girerek serinledi.
Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 1 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 34 günde 29’u çocuk 50 kişi boğuldu
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