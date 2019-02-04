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Sibirya’da iki farklı insan türü yaşamış!

Sibirya’da iki farklı insan türü yaşamış!

Antik dönem Sibirya’sında yaşayan iki farklı insan türüne ait ilk kanıtlar bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 05:36 - Güncelleme: 04-02-2019 05:36

Oxford Üniversitesi uzmanları Rusya, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Almanya'dan bir grup disiplinler arası bilim insanıyla çalışarak; Altay dağlarındaki Denisova mağarasında bulunan diş, kemik ve kömür örneklerini elektronik ortamda inceledi. 

Denisovanların bu bölgede Neandertallerle farklı zamanlarda yaşadıkları biliniyor, ancak araştırmacılar bunun hangi zaman dilimine tekabül ettiğini bilemiyorlardı. Yapılan yeni çalışmalar, Denisova insanlarının bu bölgede en az 200.000 yıl önce yaşamış olduğunu kanıtladı. Neandertallerin ise günümüzden 100 ile 200 bin yıl önce yaşadıkları biliniyordu.

Ayrıca bu iki farklı insan türünün birbirleriyle melezlendikleri de ortaya çıktı. Döneme ait bir kadının kalıntıları, bu melezlenmenin 100.000 yıl kadar önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

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