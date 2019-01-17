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Siber Yıldız 2019 yarışmasının tarihi belli oldu! İşte dereceye girenlerin ödülü

Siber Yıldız 2019 yarışmasının tarihi belli oldu! İşte dereceye girenlerin ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019 yarışmasında dereceye girenlere çeyrek altın verilecek.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 05:33 - Güncelleme: 17-01-2019 05:33

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilen Siber Yıldız 2019 için geri sayım başladı. Siber alanda potansiyeli olan gençleri ve yetenekli uzmanları keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının 2'incisi bu yıl 1 Şubat’ta yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız 2019’da yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışabilecekler.

Adaylar, yarışma için açılan siberyildiz.com sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kayıt olan yarışmacılar, yarışmanın başlayacağı tarihe kadar açık olacak test sorularını çözebilecekler. Yarışmanın başladığı tarihte soruların bir kısmı tüm yarışmacılara açılacak, belirli puanlara erişen yarışmacılar için yeni sorular açılacak.

DERECEYE GİRENE CUMHURİYET ALTINI: İnternet üzerinden yapılacak ve bir tam gün sürecek olan yarışmada dereceye giren 15 yarışmacıya Cumhuriyet Altını ödülü verilecek.

Birinciye 10, ikinciye 5, üçüncüye 3 ve dereceye giren diğer yarışmacılara ise birer adet Cumhuriyet Altını verilecek olan Siber Yıldız’da ayrıca ilk 100'e girenler de Siber Talimhane'ye katılabilecek.

"YETENEĞİNİZİ GÖSTERME VAKTİ GELDİ": Yarışma ile ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Gençler, siber dünyadaki yeteneğinizi gösterme vakti geldi! Bilginizin ve hızınızın yarışacağı Siber Yıldız 2019 başlıyor. 24 saat içerisinde soruları çözüp bayrağı yakalayan yetenekler, 2019’un siber yıldızı olacak” dedi.

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