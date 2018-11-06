Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

“İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım. Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi.