Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

Bir dönem oynadığı +18'lik fimlerle gündeme gelen Sibel Kekilli, Türk takipçilerinden ölüm tehditleri aldığını ve halen hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Kekilli Türk yönetmenlerle film çekmek de istiyor...

Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

Oyuncu Sibel Kekilli, rol aldığı karakterler ve sosyal medya üzerinden Türkiyeli takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyasıyla ilgili olarak verdiği röportajda içini döktü. “İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım" dedi.

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Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

Game of Thrones’ta “Shae” karakterini canlandıran Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan “Bullets” dizisiyle ekranlara yer alacak. Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı “Berlin, I Love You” filminde oynayan Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

“İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım. Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi.

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Sibel Kekilli: Hala ölüm tehditleri alıyorum hala hakaret ediliyor...

Geçen yıl Instagram profilini Türkiye’deki bazı takipçilerine kapatan Kekilli, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti.

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