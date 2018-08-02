Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Mesut Özil, uğradığı ırkçı saldırılardan sonra Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Bu kez de oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'da Türk olduğu için ırkçılığa uğradığını söyledi.

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’daki ırkçılık tartışmalarına katıldı. Kekilli, Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi. Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.

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Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

“KESİNLİKLE YETMİYOR”: Sibel Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek “Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi. Oyuncu, bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti.

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Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli, “Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim” diyerek insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.

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Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Hatırlanacağı gibi Mesut Özil de yaşadığı ırkçı saldırılardan dolayı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

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