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Sibel Eraslan kimdir aslen nereli yeni atama

Sibel Eraslan kimdir aslen nereli yeni atama

Sibel Eraslan kimdir, aslen nerelidir soruları bir anda gündem oldu. Star gazetesi yazarıyken Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine atanan Sibel Eraslan Emine Erdoğan'a olan yakınlığı ile biliniyor. Peki bir anda gündem olan Sibel Eraslan kimdir hakkında bilinmeyenler nedir?

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 11:37 - Güncelleme: 26-01-2018 11:37

Sibel Eraslan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında soruları bir anda gündem oldu. Star gazetesinde uzun süre yazarlık yapan Sibel Eraslan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşine en yakın isimlerden biri olan Sibel Eraslan kimdir, nerelidir daha yakından tanıyalım.

SİBEL ERASLAN KİMDİR ASLEN NERELİ: Sibel Eraslan, 1967 senesinde İstanbul-Üsküdar'da dünyaya geldi. 1985 senesinde Üsküdar Kız Lisesi'nden mezun olan Eraslan, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

İnsan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve hakları gibi konuları içeren inisiyatiflerde görev aldı.

Bir dönem Teklif ve İmza dergilerinde yazdı.

Bir dönem de Vakit Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapan Eraslan, 2011 senesinden itibaren Star gazetesinde yazmaktadır.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Star yazarı Sibel Eraslan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan’ın atandığı bildirildi.

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Atama, 657 sayılı kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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