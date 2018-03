Sibel Can Eypio ile düet yapacak.

Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Can, 4 yıl aradan sonra DMC etiketiyle çıkacak yeni albümü için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcının mayıs ayında çıkması planlanan yeni albümünde hayranları için büyük bir sürpriz hazırladığı öğrenildi. Can, bu albümünde rap türünde bir şarkıya yer verecek. Ünlü şarkıcı, “Diken mi Gül mü” adlı şarkıda Eypio ile düet yapacak. Can, 2 sene önce Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde ünlü rap’çiyi sahnesine davet edip onunla şarkı söylemişti.