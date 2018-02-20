Sibel Can Alzheimer hastası anneannesini sokağa attı şok!

Şarkıcı Sibel Can hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki magazin dünyası çalkalanacak... Daha önce Mutlu Kaya olayında Sibel Can'ın Mutlu Kaya'nın hastane masraflarını ödemek için söz verip daha sonra sözünden döndüğü iddia edilmişti. Sibel Can şimdi de buna benzer bir iddia ile gündemde. Bu defa ki çok daha fena...