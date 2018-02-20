Sibel Can Alzheimer hastası anneannesini sokağa attı şok!

Şarkıcı Sibel Can hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki magazin dünyası çalkalanacak... Daha önce Mutlu Kaya olayında Sibel Can'ın Mutlu Kaya'nın hastane masraflarını ödemek için söz verip daha sonra sözünden döndüğü iddia edilmişti. Sibel Can şimdi de buna benzer bir iddia ile gündemde. Bu defa ki çok daha fena...
Sibel Can, annesi Emine Gül Sezer Cangüre’yi 2006 yılında kaybetmişti. Ünlü sanatçı annesinin ölümünden sonra o dönem Karagümrük’te ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın almış bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesine vermişti.
Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Sibel Can, Karagümrük’teki mallarını satışa çıkardı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı evsiz kaldı.
Zor günler geçiren Sibel Can’ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başladı. Bu süreçte Sibel Can’ın anneannesi ile ilgilenmediği iddia edildi. Yaşanan bu olayların ardından mahalle sakinleri Sibel Can’ı suçladı.
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