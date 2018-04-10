Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

Show TV kanalının Servet dizisi perşembe akşamı saat 20.00'da başlıyor. Servet dizisinin konusu ve ilk bölüm tanıtımları yayınlandı. Servet dizisinin oyuncuları Yusuf Çim , Bahar Şahin, Ali Sürmeli, Arsen Gürzap. Servet dizisinin fragmanları yayınlanırken dizi bildik konusu ile pek şaşırtmayacak.

Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

Reytinglere yenilen diziler birer birer yayından kalkarken yerine yenileri ekrana sürülüyor. O dizilerden biri Show TV ekranlarında izleyici önüne çıkıyor. Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanacak olan dizinin ismi Servet. Perşembe akşamı Star TV kanalının iddialı dizisi Avlu ile kapışacak olan Servet dizisi bilindik konusu ile reytinglerde tutar mı merak konusu. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Sirmen ve Arsen Gürzap dışında ilgi çeken isimler yok. İşte dizinin fragmanı ve oyuncu kadrosu;

112
Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

SERVET DİZİSİ OYUNCULARI : Servet dizisinin başrol oyuncuları Yusuf Çim ve Bahar Şahin. Ekranın yeni yüzlerine deneyimli oyuncular Ali Sürmeli ve Arsen Gürzap eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi isimler dikkat çekiyor.

212
Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

Ortaks Yapım’ın çektiği Servet dizisinin yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel yapıyor. Servet'in senaryosunu Murat Boyacıoğlu kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

312
Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

SERVET DİZİSİNİN KONUSU : Herkesin Servet’inin peşinde koştuğu şu dünyada gerçek servet denilebilecek tek şey; Aşk hakkında bir hikâye.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro