Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

Reytinglere yenilen diziler birer birer yayından kalkarken yerine yenileri ekrana sürülüyor. O dizilerden biri Show TV ekranlarında izleyici önüne çıkıyor. Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanacak olan dizinin ismi Servet. Perşembe akşamı Star TV kanalının iddialı dizisi Avlu ile kapışacak olan Servet dizisi bilindik konusu ile reytinglerde tutar mı merak konusu. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Sirmen ve Arsen Gürzap dışında ilgi çeken isimler yok. İşte dizinin fragmanı ve oyuncu kadrosu;