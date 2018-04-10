Show TV'nin yeni dizisi Servet'in oyuncuları kimdir konusu ne?

Reytinglere yenilen diziler birer birer yayından kalkarken yerine yenileri ekrana sürülüyor. O dizilerden biri Show TV ekranlarında izleyici önüne çıkıyor. Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanacak olan dizinin ismi Servet. Perşembe akşamı Star TV kanalının iddialı dizisi Avlu ile kapışacak olan Servet dizisi bilindik konusu ile reytinglerde tutar mı merak konusu. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Sirmen ve Arsen Gürzap dışında ilgi çeken isimler yok. İşte dizinin fragmanı ve oyuncu kadrosu;
SERVET DİZİSİ OYUNCULARI : Servet dizisinin başrol oyuncuları Yusuf Çim ve Bahar Şahin. Ekranın yeni yüzlerine deneyimli oyuncular Ali Sürmeli ve Arsen Gürzap eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi isimler dikkat çekiyor.
Ortaks Yapım’ın çektiği Servet dizisinin yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel yapıyor. Servet'in senaryosunu Murat Boyacıoğlu kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.
SERVET DİZİSİNİN KONUSU : Herkesin Servet’inin peşinde koştuğu şu dünyada gerçek servet denilebilecek tek şey; Aşk hakkında bir hikâye.
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