Show TV'nin Çukur'una izleyici isyan bayrağını açtı sebebi ne

Show TV'nin fenomene dönüşen dizisi Çukur'da Medet ölecek mi? Herkes Sultan Ana'nın son halinden memnunken Medet'in dizide kalmasınıı istiyorlar, hatta isyan bayrağını çoktan çektiler bile. Peki Çukur'un Vartolu'sunun Medet'i ölecek mi?

Show TV'nin Çukur'una izleyici isyan bayrağını açtı sebebi ne

Çukur 24.son bölüm izleyiciyi şaşırttı. Şimdi herkes 25.yeni bölümü bekliyor... Dizinin sevilen karakteri Medet yanlışlıkla Sultan Ana'yı vurmuştu hatırlarsanız. Sultan Ana ölecek mi yaşayacak mı diye merak ederken, Sultan Ana'ya bir şey olmadı ama olan Medet'e oldu. Peki Medet ölecek mi? Bu fikir şimdiden izleyiciyi çıldırmaya yetti bile...

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Show TV'nin Çukur'una izleyici isyan bayrağını açtı sebebi ne

Televizyon Gazetesi'nin analizi şu şekilde; Show TV’nin pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizisi Çukur’da 24 bölüm geride kaldı. Son bölümde Medet’in kaza kurşunuyla Sultan Hanım vurulmuştu. 25. bölümde tekerlekli sandalyede izlediğimiz Sultan Hanım’ın sert sözleri Medet’in sonunu mu hazırlayacak? Yamaç, silahı Medet’in başına dayadı. Silah sesi duyuldu ama Medet’e bir şey olup olmadığı belli değil. Dizinin sıkı takipçileri ise Sultan’ın düştüğü durumdan çok memnun. Bacakları tutmayan Sultan’ın yeni hali izleyicinin yağlarını eritti. Ancak Medet’in bu kaza kurşunu nedeniyle ölmesini de istemiyorlar.

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Show TV'nin Çukur'una izleyici isyan bayrağını açtı sebebi ne

“Lütfen Medet ölmesin, Sultan’dan nefret ediyorum” sözleri sosyal medyada yankılanıyor. Bu gelişmelerin Perihan Savaş’ın canlandırdığı Sultan Hanım karakterini izleyicinin gözünde iyice gıcık ettiği ve Sultan’dan nefret edenlerin sayısının da ciddi şekilde arttığı söylenebilir. Nedret yüzünden ölümün kıyısında olan Medet, izleyicileri çok üzdü. İzleyicilerin ‘Medet ölmesin’ haykırışına senaristler seyirci kalacak mı belli değil.

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Show TV'nin Çukur'una izleyici isyan bayrağını açtı sebebi ne

Medet’e dokunmayın alayınızı yakarım. Yamaç severiz seni, o kara meleği dinleme” şeklinde bir mesaj yazan bir izleyici, isyanını aktarıyor. Bazı izleyiciler ters köşe yapılacağını ve Medet’in ölmeyeceğini düşünmekte. Dizinin takipçileri Vartolu karakterinin sahnelerinin daha da artırılması isteğinde bulunuyor. Dizinin 25. bölümüne izleyicilerin yoğun şekilde ilgi göstereceği kesin. Daha şimdiden pazartesinin gelmesini iple çektiklerini yazan birçok izleyici, sabırsızlıkla yeni bölümü beklemekte.

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