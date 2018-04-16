Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur bu akşam 25.yeni bölümü ile ekranlara gelecek ama kıyamet kapıda. Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak.

Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Sultan Ana'nın vurulması neleri değiştirecek? Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur bu akşam 25.yeni bölümü ile ekranlara gelecek ama kıyamet kapıda. Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sultan Ana'nın Medet için istediği ceza gerçekleşecek mi yoksa merhamete mi gelecek?

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Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır.

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Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Peki o silahlar patlayacak mı?

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Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sofrada neler konuşulacak?

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