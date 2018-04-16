Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!

Sultan Ana'nın vurulması neleri değiştirecek? Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur bu akşam 25.yeni bölümü ile ekranlara gelecek ama kıyamet kapıda. Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sultan Ana'nın Medet için istediği ceza gerçekleşecek mi yoksa merhamete mi gelecek?