Show TV'nin Çukur dizisinde şok başrol diziden ayrılıyor mu!

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur bi yandan final iddialarıyla bir yandan düşmeyen temposu ile yoluna devam ediyor. Vartolu öldü mü ölmedi mi sorularıyla 2 hafta boyunca izleyiciyi muallakta bırak ve Çukur izlemeyenleri bile ekran başına çeken dizide bir başrol daha diziden ayrılıyor olabilir. Bu ayrılık dizide rolleri fena karıştırıcağa benziyor.