Show TV'nin Çukur dizisinde şok başrol diziden ayrılıyor mu!

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur bi yandan final iddialarıyla bir yandan düşmeyen temposu ile yoluna devam ediyor. Vartolu öldü mü ölmedi mi sorularıyla 2 hafta boyunca izleyiciyi muallakta bırak ve Çukur izlemeyenleri bile ekran başına çeken dizide bir başrol daha diziden ayrılıyor olabilir. Bu ayrılık dizide rolleri fena karıştırıcağa benziyor.
Show TV'de pazartesi günlerine damga vuran dizi Çukur'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde seyirciyi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nedret, gözü dönmüş bir şekilde Vartolu'nun yanına gidiyor ve silahını ona doğrultuyor.
Medet, sinirli kadını durdurmak isterken silah ateş alıyor ve Sultan Koçovalı (Perihan savaş) vuruluyor. Perihan Savaş'ın yeni bölümde vurulması akıllara "Perihan Savaş Çukur dizisinden ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.
Henüz resmi bir açıklama yok. Her şey 24. bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.
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