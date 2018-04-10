Show TV'nin Çukur dizisi pes dedirtti bunu gerçekten yaptılar!

Çukur dün akşam yayınlanan 24.bölümü ile yine çok konuşuldu. Sultan Ana'nın vurulmasının yanı sıra, Vartolu'nun aşk dolu sahneleri geceye damga vuranlar arasındaydı. Vartolu Sadettin sevgilisi Saadet ile olan mutluluk dolu sahneler, izleyiciyi mutlu etti etmesine ancak dikkatli izleyicilerin gözünde kaçmayan bir detay bütün büyüyü bozdu...
Vartolu ile Saadet, uzun zaman sonra ilk kez mutlu vakit geçirdiler. Birlikte piknik yaptılar. Piknik yapmak için hayli güzel bir yer seçtiler. Zaten asıl sıkıntı seçtikleri yerde. Şimdi fotoğrafa dikkatli bakın. Baharın geldiğini gösteren, çiçekler ağaçlarla dolu bir ortamda görüyoruz çiftimizi...
TÜM O YEŞİLLİK NEREYE GİTTİ; piknik bitti, eve dönüş vakti. İşte tam o anda Vartolu ile Saadet'in yeşillikleri bir anda tek tük ağaçlara dönüştü. Bir anda ortadan kaybolan yeşillikle izleyicinin gözünden kaçmadı. Bir anda aksayan bu devamlılık hatası rahatsız etti.
GECEYE DAMGA VURDU; bu aşk dolu sahnelere Barış Manço şarkısı olan 'Alla beni pulla beni' eşlik edince, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Çukur'daki hatalar sadece bu kadar mı?
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