Show TV'nin Çarpışma dizisine bomba transfer

Show TV'de Kasım ayında ekrana gelecek olan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma dizisine usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ardından bomba bir isim daha dahil oldu.
Yönetmen kolduğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna Onur Saylak da katıldı. Saylak, dizide hikayenin kilit noktasındaki ‘Veli Cevher’ karakterini canlandıracak.
MUSTAFA UĞURLU DA KADRODA: Fox TV'deki Bir Deli Rüzgar dizisinin final yapmasının ardından usta oyuncu Mustafa Uğurlu da Çarpışma dizisine transfer olmuştu.
Peki son olarak Kanal D’nin Vatanım Sensin dizisindeki Tevfik karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Onur Saylak kimdir nereli kaç yaşında? İşte ünlü oyuncuya dair merak edilenler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER