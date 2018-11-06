Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

Ekranlarda resmen yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Show TV'nin 'Yeni Gelin' dizisi ani bir şekilde final kararı almıştı. Bir kötü haber de bugün ATV'nin reytinglerde zirveye oynayan uzun soluklu dizisinden geldi.

Kanalı iki sezon boyunca cuma akşamları zirveye taşıyan 'Aşk ve Mavi' dizisi final kararı aldı. Bilindiği üzere Kapadokya'da çekilen dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan geçen haftalarda projeden ayrılmış, yerine Yaman karakteriyle kadroya Keremcem dahil olmuştu. Keremcem'in gelişiyle bu sezon düşen reytingler iki kat artmıştı. Ancak bu gelişme de dizinin fişinin çekilmesine engel olamadı.