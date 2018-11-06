Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

Show TV'deki Yeni Gelin dizisinin final kararı almasının ardından bir üzücü haber de ATV'nin 'Aşk ve Mavi' dizisinden geldi. Sevilen dizinin 78. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenildi.

Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

Ekranlarda resmen yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Show TV'nin 'Yeni Gelin' dizisi ani bir şekilde final kararı almıştı. Bir kötü haber de bugün ATV'nin reytinglerde zirveye oynayan uzun soluklu dizisinden geldi.

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Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

Kanalı iki sezon boyunca cuma akşamları zirveye taşıyan 'Aşk ve Mavi' dizisi final kararı aldı. Bilindiği üzere Kapadokya'da çekilen dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan geçen haftalarda projeden ayrılmış, yerine Yaman karakteriyle kadroya Keremcem dahil olmuştu. Keremcem'in gelişiyle bu sezon düşen reytingler iki kat artmıştı. Ancak bu gelişme de dizinin fişinin çekilmesine engel olamadı.

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Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

'Aşk ve Mavi'nin 78. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenilirken sevilen dizinin yerine cuma akşamları Ay Yapım'ın 'Şahin Tepesi' dizisinin gelmesi bekleniyor.

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Show TV'den sonra şimdi de ATV'den kötü haber geldi o dizinin fişi çekildi

Hilal Saral'ın yönettiği, Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı Şahin Tepesi dizisinde; Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan başrolleri paylaşıyor.

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