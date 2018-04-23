Show TV'den en çok izlenen dizisine şok final kararı!

Show TV'nin dizilerden yana pek yüzü gülmüyor malumunuz. Nice diziler başladı 5-6 bölümde bitti. Kimisi 2.bölümü bile göremedi Show TV'de. Kimi diziler ise iyi bir dizi olmasına iyi ancak seyirci ile bir türlü yıldızı barışmıyor. Ancak Show TV'nin aldığı iddia edilen son karar hayli şaşırtacak. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birine final yaptıracağı iddia ediliyor.