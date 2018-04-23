Show TV'den en çok izlenen dizisine şok final kararı!

Show TV'nin dizilerden yana pek yüzü gülmüyor malumunuz. Nice diziler başladı 5-6 bölümde bitti. Kimisi 2.bölümü bile göremedi Show TV'de. Kimi diziler ise iyi bir dizi olmasına iyi ancak seyirci ile bir türlü yıldızı barışmıyor. Ancak Show TV'nin aldığı iddia edilen son karar hayli şaşırtacak. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birine final yaptıracağı iddia ediliyor.
YUVAMDAKİ DÜŞMAN UZUN SOLUKLU OLMADI; Nebahat Çehre'yi uzun zamandan sonra ekranlara döndüren Yuvamdaki Düşman, hayli iddialı başlamıştı. Ancak her hafta reytinglerde daha gerilere düşmeye başlayınca Show TV fazla beklemeden final yaptırmıştı.
KEŞKE İNTERNETTE YAYINLANSAYDI; Show TV'de kısa süre önce yayın hayatına başlayan Tehlikeli Karım için final iddiaları kol geziyor. Sosyal medyada 'Keşke internet dizisi olsaydı' gibi yorumlar yapılan Tehlikeli Karım için henüz net bir karar yok.
VEDA EDECEK DİZİ İSE YENİ GELİN; Show TV'nin Çukur dizisi ile beraber en çok izlenen dizisi Yeni Gelin. Her cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Yeni Gelin, sessiz güçlerden. Ancak Yeni Gelin dizisine final yaptırılacağı ve yerine başka bir dizinin geleceği iddia edildi.
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