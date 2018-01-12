Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanallar da birçok yeni diziyi yayın hayatına servis etti. Yeni dizileri başlatan kanallardan biri de Show Tv'idi. Yeni sezonda reyting mücadelesi kıyasıya rekabet ediyor. Sezon sonunda hangi dizilerin reyting mücadelesinde kalacağı merak edilirken Show Tv'den bomba bir final daha geldi. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show Tv'de bir dizi daha reyting yapıyor. Büyük umutlarla başlayan hangi dizi reyting kurbanı oldu. Gelin hep birlikte final yapacak olan diziye bakalım. Twitter

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Yeni dizilerin başlamasıyla birlikte kimi dizilerin yayın günü değişti. Show Tv'de bir final kararı daha geldi. Önce Klavye Delikanlıları ardından Yüz Yüze final yapmıştı. Show Tv çok izlenen bir diziyi daha bitiriyor. Ödüllü olan dizi Kalp Atışı final yapma kararı aldı. Peki Kalp Atışı neden bitiyor son bölüm ne zaman? Twitter

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Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı cuma günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Şevkat Yerimdar, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid ile mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu pek alamıyor. Genellikle ilk 10'a giremeyen dizinin senaryosuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Twitter

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