Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanallar da birçok yeni diziyi yayın hayatına servis etti. Yeni dizileri başlatan kanallardan biri de Show Tv'idi. Yeni sezonda reyting mücadelesi kıyasıya rekabet ediyor. Sezon sonunda hangi dizilerin reyting mücadelesinde kalacağı merak edilirken Show Tv'den bomba bir final daha geldi. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show Tv'de bir dizi daha reyting yapıyor. Büyük umutlarla başlayan hangi dizi reyting kurbanı oldu. Gelin hep birlikte final yapacak olan diziye bakalım.

15
Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Yeni dizilerin başlamasıyla birlikte kimi dizilerin yayın günü değişti. Show Tv'de bir final kararı daha geldi. Önce Klavye Delikanlıları ardından Yüz Yüze final yapmıştı. Show Tv çok izlenen bir diziyi daha bitiriyor. Ödüllü olan dizi Kalp Atışı final yapma kararı aldı. Peki Kalp Atışı neden bitiyor son bölüm ne zaman?

25
Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı cuma günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Şevkat Yerimdar, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid ile mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu pek alamıyor. Genellikle ilk 10'a giremeyen dizinin senaryosuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

35
Show Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu o dizi de bitiyor!

Bilindiği üzere Kalp Atışı bir Güney Kore dizisinden uyarlama. Güney Kore'de diziler genellikle 20 bölüm devam ediyor. Fakat Kalp Atışı bu sınırı aşmış durumda iddiaya göre de bu nedenle dizi final yapacak. Bir diğer final yapma nedeni ise reyting kurbanı olmadı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat