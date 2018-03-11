Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

Dizi ve programların bir gelip bir gittiği Show TV'de bir yapımın daha yayından kaldırılacağı, Mesut Yar tarafından iddia edildi. Peki Show TV'nin final yaptıracağı o yapım hangisi?

Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

Gün geçmiyor ki yeni bir 'final yaptı' 'yayından kaldırılıyor' 'reytinglere kurban gitti' haberleri görmeyelim diziler hakkında. Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu neydi farkında bile olmadan her şey çabucak başlamış ve bitmiş oluyor. Yani kanalların dizi temposuna ayak uydurmak zor. Ayrıca dizileri çarçabuk tüketen Türkiye izleyicisi bu gidişatın faktörlerinden biri. Kimilerinin senaryosu ucuz ve basit, kimileri ise çok karmaşık olunca seyirci daha fazla dayanamıyor ve zap tuşuna basıp bir dizinin biletini kesmiş oluyor.

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Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Show TV, büyük umutlarla başlayan ancak bekleneni veremeyen Yuvamdaki Düşman dizisini apar topar bitirmişti. Show TV'nin şimdi bir programını bitireceği iddia ediliyor. Duyunca şoke olacaksınız.

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Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

İddianın sahibi başarılı gazeteci Mesut Yar. Peki Show TV hangi programını bitirecek?

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Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

HEDEF TAHTASINA DÖNDÜ; Mesut Yar, Seda Sayan'ın programınının, kanal tarafından bitirileceğini iddia etti. Köşesinden bu iddiayı paylaşan Mesut Yar bakın ne yazdı

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