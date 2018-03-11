Show TV onu bitirecek kara haber şoke etti kesin karar!

Gün geçmiyor ki yeni bir 'final yaptı' 'yayından kaldırılıyor' 'reytinglere kurban gitti' haberleri görmeyelim diziler hakkında. Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu neydi farkında bile olmadan her şey çabucak başlamış ve bitmiş oluyor. Yani kanalların dizi temposuna ayak uydurmak zor. Ayrıca dizileri çarçabuk tüketen Türkiye izleyicisi bu gidişatın faktörlerinden biri. Kimilerinin senaryosu ucuz ve basit, kimileri ise çok karmaşık olunca seyirci daha fazla dayanamıyor ve zap tuşuna basıp bir dizinin biletini kesmiş oluyor.

