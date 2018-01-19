Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte birçok kanal da yeni dizilerini yayın hayatına sürdü. Kimi diziler reyting mücadelesinde iyi sonuçlar elde ederken kimileri reyting kurbanı oluyor. Bu yıl reyting kurbanı olan en çok diziler Star Tv ve Show Tv'den çıktı. Show Tv önce Klavye Delikanlılarını daha sonra Yüz Yüze dizilerini bitirdi. Peki Show Tv'de hangi dizi final yapıyor?

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Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

Pazartesi günleri Çukur ile iyi sonuç elde eden Show Tv'nin bir diziyi daha bitirdiği iddia ediliyor. 2 haftadır yeni bölümü ekrana gelmeyen Kalp Atışı'nın bugün de ekrana gelmemesi final yapacağı iddialarını güçlendirdi. Fakat işin aslı bu değil. Peki Kalp Atışı'na neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım.

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Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

KALP ATIŞI BUGÜN NEDEN YOK? Geçtiğimiz iki hafta boyunca ekrana gelmeyen Kalp Atışı 19 Ocak tarihinde de yeni bölümü yayınlanmayacak. Herkes final iddialarını dillendirirken Kalp Atışı'ndan yeni video geldi.

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Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

FRAGMANI YAYINLANDI Kalp Atışı'nın fragmanı yayınlandı. 21 Ocak tarihinde ekrana 23.bölümüyle gelecek olan Kalp Atışı'nın günü değişti. Kalp Atışı artık cuma günleri değil pazar günleri ekrana gelecek.

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