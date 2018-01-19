Show Tv o diziyi iki haftadır yayınlamıyor reyting kurbanı mı oldu?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte birçok kanal da yeni dizilerini yayın hayatına sürdü. Kimi diziler reyting mücadelesinde iyi sonuçlar elde ederken kimileri reyting kurbanı oluyor. Bu yıl reyting kurbanı olan en çok diziler Star Tv ve Show Tv'den çıktı. Show Tv önce Klavye Delikanlılarını daha sonra Yüz Yüze dizilerini bitirdi. Peki Show Tv'de hangi dizi final yapıyor?