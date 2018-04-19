Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

Show TV'nin o dizisi için her an final kararı gelebilir. 2018 - 2019 yayın döneminde Show TV'nin dizilerden yana pek yüzü gülmedi. En fazla verim aldığı dizisi ise Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur. Sezon başladığından beri iki üç bölüm yayınladıktan sonra dizilerini bitiren Show TV'nin bir dizisi için daha final kararı gündem de. Peki Show TV'nin bitireceği o dizi hangisi?
YUVAMDAKİ DÜŞMAN TUTUNAMAMIŞTI; Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Yuvamdaki Düşman çift sayılı bölümleri bile göremeden final yapmıştı. Seyirci, Yuvamdaki Düşman'a ısınamamıştı.
TOPUN AĞZINDA OLANLARDAN BİRİ TEHLİKELİ KARIM; oldukça sıradışı bir senaryosu olan Tehlikeli Karım, ha bitti ha bitecek durumda. Bir internet platformunda yayınlanmasının daha doğru olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
SIRADAKİ HEDEF SERVET; evet henüz ikin bölüm yayınlandı ancak Servet bekleneni veremedi. Öyle ki geçen hafta ki bölümü Total'de 25, AB'de 15 ve ABC'de 18.sırada yer alarak büyük bir hüsrana uğradı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER