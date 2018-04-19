Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

Show TV'nin 2018-2019 sezonunda dizileriyle arası hiç barışması. Şimdilerde de bir başka dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Elle tutulur pek dizisi kalmayan, internet efsanesi Fi'nin bile tutmadığı Show TV'nin final yaptıracağı o dizi hangisi?

Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

Show TV'nin o dizisi için her an final kararı gelebilir. 2018 - 2019 yayın döneminde Show TV'nin dizilerden yana pek yüzü gülmedi. En fazla verim aldığı dizisi ise Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur. Sezon başladığından beri iki üç bölüm yayınladıktan sonra dizilerini bitiren Show TV'nin bir dizisi için daha final kararı gündem de. Peki Show TV'nin bitireceği o dizi hangisi?

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Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

YUVAMDAKİ DÜŞMAN TUTUNAMAMIŞTI; Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Yuvamdaki Düşman çift sayılı bölümleri bile göremeden final yapmıştı. Seyirci, Yuvamdaki Düşman'a ısınamamıştı.

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Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

TOPUN AĞZINDA OLANLARDAN BİRİ TEHLİKELİ KARIM; oldukça sıradışı bir senaryosu olan Tehlikeli Karım, ha bitti ha bitecek durumda. Bir internet platformunda yayınlanmasının daha doğru olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

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Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

SIRADAKİ HEDEF SERVET; evet henüz ikin bölüm yayınlandı ancak Servet bekleneni veremedi. Öyle ki geçen hafta ki bölümü Total'de 25, AB'de 15 ve ABC'de 18.sırada yer alarak büyük bir hüsrana uğradı.

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