Show TV o diziye kapıyı gösterdi final mi geliyor

Show TV'nin o dizisi için her an final kararı gelebilir. 2018 - 2019 yayın döneminde Show TV'nin dizilerden yana pek yüzü gülmedi. En fazla verim aldığı dizisi ise Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur. Sezon başladığından beri iki üç bölüm yayınladıktan sonra dizilerini bitiren Show TV'nin bir dizisi için daha final kararı gündem de. Peki Show TV'nin bitireceği o dizi hangisi?