Show TV o diziye dahi final yaptırıyor çok seviliyordu!

Show TV bir dizisinin daha ipini çekti, bu gidişle kanalda dizi kalmayacak. Malumunuz, Show TV dizilerinin birçoğu bu yıl 10.bölümü bile göremeden veda etti. Sadece yeni başlayanlar da değil. Malumunuz İçerde dizisi bile çok sürpriz bir şekilde bitmişti, izleyicinin tadı damağında kalmıştı. Şimdi Show TV'nin çok beğenilen o dizisi final yapıyor.