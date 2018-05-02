Show TV o diziye dahi final yaptırıyor çok seviliyordu!

Show TV bir dizisinin daha ipini çekti, bu gidişle kanalda dizi kalmayacak. Malumunuz, Show TV dizilerinin birçoğu bu yıl 10.bölümü bile göremeden veda etti. Sadece yeni başlayanlar da değil. Malumunuz İçerde dizisi bile çok sürpriz bir şekilde bitmişti, izleyicinin tadı damağında kalmıştı. Şimdi Show TV'nin çok beğenilen o dizisi final yapıyor.
Show TV'nin MF Yapım imzalı imzalı iddialı dizisi Tehlikeli Karım, 6'ncı bölümüyle ekranlara veda etmişti. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı, Çocuklar Duymasın, Jet Sosyete dizilerinin çok gerisinde kalan ve mücadele edemeyen dizi, bu haftaki reytingiyle de hüsrana uğratmıştı.
Nebahat Çehre'yi uzun zamandan sonra ekranlara döndüren Yuvamdaki Düşman, hayli iddialı başlamıştı. Ancak her hafta reytinglerde daha gerilere düşmeye başlayınca Show TV fazla beklemeden final yaptırmıştı.
SERVET FİNAL YAPIYOR; Televizyon Gazetesi'nde yer alan haber şöyle; Sezon başında Seren Şirince ile birlikte rol aldıkları Seven Ne Yapmaz dizisiyle atv’de ekrana gelen Yusuf Çim, sezon sonuna doğru ise Servet dizisinde rol aldı. Ancak bu sezon Yusuf Çim için büyük bir şanssızlık daha yaşandı ve dizi tutmadı!
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