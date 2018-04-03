Show TV o dizisi için tehlike kapıda final çanları çalıyor!

Gün geçmiyor ki yeni bir 'final yaptı' 'yayından kaldırılıyor' 'reytinglere kurban gitti' haberleri görmeyelim diziler hakkında. Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu neydi farkında bile olmadan her şey çabucak başlamış ve bitmiş oluyor. Yani kanalların dizi temposuna ayak uydurmak zor. Bunlardan biri Show TV... Dizi sirkülasyonu konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği Show Tv, bir dizisi için final kararı alabilir. Peki Show TV'nin bitireceği o dizis hangis?