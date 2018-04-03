Show TV o dizisi için tehlike kapıda final çanları çalıyor!

Gün geçmiyor ki yeni bir 'final yaptı' 'yayından kaldırılıyor' 'reytinglere kurban gitti' haberleri görmeyelim diziler hakkında. Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu neydi farkında bile olmadan her şey çabucak başlamış ve bitmiş oluyor. Yani kanalların dizi temposuna ayak uydurmak zor. Bunlardan biri Show TV... Dizi sirkülasyonu konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği Show Tv, bir dizisi için final kararı alabilir. Peki Show TV'nin bitireceği o dizis hangis?
Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Show TV, büyük umutlarla başlayan ancak bekleneni veremeyen Yuvamdaki Düşman dizisini apar topar bitirmişti. Show TV'nin şimdi bir diziye daha bitireceği iddia ediliyor. Duyunca şoke olacaksınız.
Peki Show TV'nin bitirebileceği bu dizi hangisi? Büyük umutlarla başlayan, ki o umutların karşılığını reytinglerin zirvesinde yer alarak veren o dizi bu yıl sonu final yapabilir.
ERKEN FİNAL Mİ GELİYOR; Show TV’nin geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen dizisi, tanıtımlarıyla ilgi çekmişti ama reytinglerde beklenen başarıyı 2. bölümde de gösteremiyor. Dizi, Pazar akşamlarının dizileriyle rekabetinde zorlanıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER