Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show'un final yapacağı haberleri, büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ama asıl şok şimdi yaşanacak. Mesut Yar, bugün köşesinden bakın Güldür Güldür hakkında hangi bomba haberi duyurdu.

Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

Show TV'nin lokomotif işlerinden biri Güldür Güldür. Tekrar bölümleri bile, en yeni dizilerinden daha çok izleniyor Güldür Güldür'ün. Hatta bu yüzden başka dizilerinin biteceği iddia edilmiş kanalın. Fakat tüm bunlar üzerine Güldür Güldür'ün final haberi bomba etkisi yarattı. Bu final haberini unutun. Mesut Yar'dan daha bombası geldi.

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Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'Hadi bir ilki daha paylaşalım. Hani bundan 1 ay kadar önce “‘Güldür Güldür Show’ son buldu” diye yazmıştım. Hemen akabinde de sevgili Ali Sunal’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya binaen Ocak 2019’a kadar ara verildiğini duyurdum...

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Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

Şimdi sanırım hiç kimsenin “o iş öyle değil” diyemeyeceği haberi patlatıyorum. “‘Güldür Güldür Show’ TV8’e transfer oldu”... Üstelik Ocak ayında filan değil Ekim ayında yayında olacak. Üstelik kadrosunu da yaptığı transferlerle bir hayli güçlendirecek. Daha birçok üstelik var ama onu da sevgili meslektaşlarım not düşsünler... Nalıncı keseri gibi hep kendimize yontmayalım değil mi ama?"




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Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

Mesut Yar, daha önce de Güldür Güldür'ün final haberini duyuran isim olmuştu. Mesut Yar'ın, Güldür Güldür'ün final haberini duyurduğu yazısı ise şu şekildeydi ' Güldür Güldür’ bitiyor mu? İddia çok net. Show TV’nin lokomotif işlerinden “Güldür Güldür Show” önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil...

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