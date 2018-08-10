Show TV Güldür Güldür final yapmıştı! Hakkında bomba iddia

Şimdi sanırım hiç kimsenin “o iş öyle değil” diyemeyeceği haberi patlatıyorum. “‘Güldür Güldür Show’ TV8’e transfer oldu”... Üstelik Ocak ayında filan değil Ekim ayında yayında olacak. Üstelik kadrosunu da yaptığı transferlerle bir hayli güçlendirecek. Daha birçok üstelik var ama onu da sevgili meslektaşlarım not düşsünler... Nalıncı keseri gibi hep kendimize yontmayalım değil mi ama?"









