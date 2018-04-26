Show TV gözünün yaşına bakmadı final yapıyor bu ne hız!

Show Tv'nin bir dizisi daha final yapıyor. Yıl içerisinde bir çok dizisine final yaptıran Show TV bir dizisi için daha kolları sıvadı. Peki Show TV'nin final yaptırdığı o dizi hangisi? Show TV hangi diziye final yaptırıyor?

Show TV bir dizisinin daha ipini çekti, bu gidişle kanalda dizi kalmayacak. Malumunuz, Show TV dizilerinin birçoğu bu yıl 10.bölümü bile göremeden veda etti. Yine o senaryolardan biri daha yaşanıyor. Show TV'nin çok beğenilen o dizisi final yapıyor. Twitter

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Show TV'nin Çukur dizisi ile beraber en çok izlenen dizisi Yeni Gelin. Her cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Yeni Gelin, sessiz güçlerden. Ancak Yeni Gelin dizisine final yaptırılacağı ve yerine başka bir dizinin geleceği iddia edilmişti. Twitter

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Nebahat Çehre'yi uzun zamandan sonra ekranlara döndüren Yuvamdaki Düşman, hayli iddialı başlamıştı. Ancak her hafta reytinglerde daha gerilere düşmeye başlayınca Show TV fazla beklemeden final yaptırmıştı. Twitter

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