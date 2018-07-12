Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in Las Vegas sokaklarında bikinili ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay yarattı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in olay yaratan o fotoğrafı.

Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çuku dizisi hem Türkiye'de hem de yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizi sayesinde oyuncularda tanınan isimler haline geliyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz.

114
Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena rolünü oynayan Dilan Çiçek Deniz, dil ve oyunculuk eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Sezon arasını eğitimi için değerlendiren güzel oyuncunun aynı zamanda bir mankenlik ajansıyla da sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

214
Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Son olarak Las Vegas'ta bulunan Dilan Çiçek Deniz, ilginç tarzıyla dikkatleri çeken bikinisiyle Las Vegas sokaklarında boy gösterdi. Güzel oyuncu çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Las Vegas sokaklarında bikini ve paresoyla gezen Dilan Deniz Çiçek'in iddialı fotoğrafı kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı.

314
Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF; Dilan Çiçek Deniz, ABD'ye sevgilisi Furkan Andıç olmadan gitmedi.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro