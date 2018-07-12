Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çuku dizisi hem Türkiye'de hem de yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizi sayesinde oyuncularda tanınan isimler haline geliyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz.