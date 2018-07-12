Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sokaklarda bikiniyle dolaştı!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çuku dizisi hem Türkiye'de hem de yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizi sayesinde oyuncularda tanınan isimler haline geliyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz.
Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena rolünü oynayan Dilan Çiçek Deniz, dil ve oyunculuk eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Sezon arasını eğitimi için değerlendiren güzel oyuncunun aynı zamanda bir mankenlik ajansıyla da sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.
Son olarak Las Vegas'ta bulunan Dilan Çiçek Deniz, ilginç tarzıyla dikkatleri çeken bikinisiyle Las Vegas sokaklarında boy gösterdi. Güzel oyuncu çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Las Vegas sokaklarında bikini ve paresoyla gezen Dilan Deniz Çiçek'in iddialı fotoğrafı kısa sürede yüz binden fazla beğeni aldı.
İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF; Dilan Çiçek Deniz, ABD'ye sevgilisi Furkan Andıç olmadan gitmedi.
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