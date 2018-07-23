Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz de var. Posta gazetesinde yer alan habere göre, son dönemde rol aldığı 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' dizileri ile çıkış yapan Dilan Çiçek Denizde adını listeye yazdırdı.



