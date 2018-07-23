Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

Show TV ekranlarının sevilen dizis Çukur'da Sena karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, NASA vasıtasıyla adını güneşe yazdıracak. Peki Dilan Çiçek Deniz adını güneşe nasıl yazdıracak?

Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, yaz tatilinde de adından söz ettiriyor. Bir süredir ABD'de olan Dilan Çiçek Deniz, Los Angeles sokaklarında çektirdiği bikinili fotoğraf ile gündeme gelmişti. Dilan Çiçek Deniz şimdi de, adını güneşe yazdırıyor.

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Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

NASA, tarafından Güneş'i incelemek üzere 31 Temmuz'da 'Parker Güneş Uydusu'nu uzaya fırlatılacak. Uyduya, NASA'nın web sitesinden kayıt yaptıran 1 milyon 138 bin kişinin adını içeren bir hafıza kartı yerleştirildi.

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Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz de var. Posta gazetesinde yer alan habere göre, son dönemde rol aldığı 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' dizileri ile çıkış yapan Dilan Çiçek Denizde adını listeye yazdırdı.

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Show TV Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak!

NASA'nın web sitesinden kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 138 bin kişiye ulaştı.

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