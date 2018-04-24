Show TV Çukur'da büyük gizem Cumali ortaya çıktı ama...

Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeniyle izlenen Çukur 26.son bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin uzun zamandır en büyük gizemlerinden biri olan Cumali, sonunda izleyici karşısına çıktı ancak tam istenilen gibi değil. Peki Çukur'un Cumali'si kim?

Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeniyle izlenen Çukur 26.son bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin uzun zamandır en büyük gizemlerinden biri olan Cumali, sonunda izleyici karşısına çıktı ancak tam istenilen gibi değil. Peki Çukur'un Cumali'si kim? Twitter

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Çukur'da Medet'in yanlışlıkla vurduğu Sultan Ana'nın içinde intikam ateşi cayır cayır yanıyor. Uzun süredir dizide adı geçen ancak bir türlü yüzünü göremediğimiz, en büyük kardeş Cumali'yi sonunda gördük. O ismin Nejat İşler olduğu iddia ediliyordu. Öğrenmek için biraz daha bekleyeceği gibi görünüyor. Twitter

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Sultan cezaevinde olan oğlu Cumali’yi aradı. Annesiyle küs olan Cumali, uzun zaman sonra ilk defa annesi Sultan’la konuştu tabi konuşmak denirse. Kulağına zorla telefon dayatılan Cumali annesiyle neden konuşmuyor? Twitter

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