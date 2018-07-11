Show TV Çukur dizisi oyuncusuna saldırı yakaladığı anda...

Çukur dizisinin en beğenilen oyuncusuna taksici saldırdı. Oyuncu yanlış yere park eden taksici yerine başka bir taksiye binince olanlar oldu. Taksicinin tacizine uğrayan oyuncu, yaşadığı o anları sosyal medyada paylaştı.

Show TV Çukur dizisi oyuncusuna saldırı yakaladığı anda...

Çukur dizisinin en beğenilen oyuncusuna taksici saldırdı. Oyuncu yanlış yere park eden taksici yerine başka bir taksiye binince olanlar oldu. Taksicinin tacizine uğrayan oyuncu, yaşadığı o anları sosyal medyada paylaştı. İşte o paylaşım.

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Show TV Çukur dizisi oyuncusuna saldırı yakaladığı anda...

Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar İstanbul trafiğinde taksici saldırısına uğradı. Eski Emniyet Müdürü Orhan Taşarlar’ın oğlu olan Çukur dizisi oyuncusu Ahmet Tansu Taşanlar, bir taksicinin saldırısına uğradığını yazdı. Taşanlar taksicinin fotoğrafını da paylaştı.


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Show TV Çukur dizisi oyuncusuna saldırı yakaladığı anda...

Taşanlar "Yine taksi faciası” notuyla paylaştığı fotoğrafın altına, “Yenisahra havataşın önünde park halinde olduğu yer durağı olmadığı gibi park yasak! Onun aracına binmek yerine başka araca bindik diye hem şoföre hem bize saldırdı, ana avrat küfür. Saat 17.00 plaka 34 TJB 18 @ibbBeyazmasa sadece UYARACAKSANIZ zahmet etmeyin!” ifadelerini kullandı.

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Show TV Çukur dizisi oyuncusuna saldırı yakaladığı anda...

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta taksicisin uygunsuz bir şekilde el hareketi yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

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