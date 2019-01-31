Beşiktaş, 29 yaşındaki Japon oyuncu Shinji Kagawa'yı transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz."
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Shinji Kagawa resmen Beşiktaş'ta! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER