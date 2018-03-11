Sharon Stone'dan 60 yaş pozu son haline bakın

Sharon Stone 60'ıncı yaşını verdiği birbirinden cesur pozlarla kutladı. Sharon Stone Temel İçgüdü filmindeki sahnesi ile şöhret oldu ancak sonrasında varlık gösteremedi. İşte Sharon Stone'un son hali.

Sharon Stone'dan 60 yaş pozu son haline bakın

Bundan tam 26 yıl önce rol aldığı Basic Instinct (Temel içgüdü) filmiyle bir anda yıldızı parlayan Sharon Stone, 10 Mart'ta 60 yaşına girdi.

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Sharon Stone'dan 60 yaş pozu son haline bakın

Stone, yeni yaşının şerefine New York Times için Harry Eelman'ın objektifine poz verdi. Gazeteye bir de röportaj veren Stone, yıllara nasıl meydan okuduğunu anlattı.

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Sharon Stone'dan 60 yaş pozu son haline bakın

Biri eski eşiyle olmak üzere üç tane evlatlık oğlu bulunan Sharon Stone, formunu korumak için pilates yaptığını anlattı. Evinde aletli ilates stüdyosu olduğunu belirten Stone "Bazen de spor salonuna girip egzersizlerimi yapıyorum" dedi.

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Sharon Stone'dan 60 yaş pozu son haline bakın

Saatlerce koşu bandında ter dökmekten hoşlanmadığını anlatan Sharon Stone, bunun yerine sevdiği bir şarkı eşliğinde dans ettiğini anlattı.

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