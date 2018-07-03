Shakira'dan son dakika sürprizi! Bakın bu kez ne istedi

11 Temmuz'da Türkiye'de konser verecek olan Shakira, kulis için uzun bir yiyecek ve içecek listesi hazırladı. Daha önce kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata olan Shakira bu kez bakın ne istedi? İşte Shakira'nın bitmek bilmeyen istekleri...

Shakira'dan son dakika sürprizi! Bakın bu kez ne istedi

El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira, tüm ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı. Daha önce İstanbul'a oğulları Sasha ve Milan'la birlikte geleceğini açıklayan ünlü şarkıcıya, 85 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ve abisi Tonio Mebarek'in de eşlik edeceği öğrenildi.

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Shakira'dan son dakika sürprizi! Bakın bu kez ne istedi

ÖZEL TUR AYARLANMASINI TALEP ETTİ

Shakira'nın ekibi; güzel yıldızın annesi, babası ve abisi için Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kapsayan özel bir tur ayarlanmasını talep etti. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcının, İstanbul'un ardından Lübnan'da konser verecek olması sebebiyle, ailesini İstanbul'a getirme kararı aldığı belirtildi. 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da konser vereceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Shakira, 2018 Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen, çocuklarının babası Gerard Pique'nin turnuvanın gidişatına göre İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti. İspanya'nın pazar akşamı Rusya'ya 4-3 yenilerek kupaya veda etmesi üzerine, ünlü futbolcunun Shakira ve ailesine İstanbul'da eşlik etmesi bekleniyor.

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Shakira'dan son dakika sürprizi! Bakın bu kez ne istedi

Vodafone Park’ta sahne alacak olan Shakira, kulisi için talep ettiği yiyecek ve içecek listesi ile gündeme gelmişti.

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Shakira'dan son dakika sürprizi! Bakın bu kez ne istedi

Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul’a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal, bıçak takımı, Antep fıstığı,taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve 1 tek meze istedi.

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